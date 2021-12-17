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В США представили на рассмотрение сената резолюцию в поддержку Украины

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Двухпартийная группа сенаторов США представила проект резолюции, выражающей поддержку независимой и демократической Украине, защищенной от дальнейшей "российской военной агрессии".

Как сообщается на сайте сенатора от Демократической партии Джин Шахин, возглавившей группу сенаторов, представивших документ, резолюция "осуждает нынешнее российское наращивание военных сил на границе с Украиной как провокационное, опрометчивое и противоречащее установленным международным нормам".

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Предлагаемая резолюция подтверждает "неизменную поддержку" США "безопасной, демократической и независимой Украины", а также право страны "выбирать своих собственных лидеров и будущее".

Кроме того, законодатели призывают к последовательной политической и дипломатической поддержке, а также оказанию "дополнительной летальной и нелетальной помощи в области безопасности для укрепления возможностей обороны Украины на суше, на море и в воздухе".

Отмечается, что резолюция предлагается по мере того, как "российские войска наращиваются на границе с Украиной, усиливая напряженность и вызывая опасения по поводу того, что Россия планирует военное наступление против страны".

"Эта двухпартийная резолюция призывает администрацию США поддержать суверенитет Украины путем предоставления летальной помощи для укрепления украинских вооруженных сил и подтверждения нашей приверженности нашим европейским союзникам...", - заявил один из авторов документа сенатор- республиканец Джон Корнин.

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"Сейчас, когда Россия размещает более 100 тыс. военнослужащих на границе с Украиной, угрожая их свободе и территориальному суверенитету, мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину", - отметил сенатор от Республиканской партии Роб Портман.

Соавторами резолюции также являются сенаторы-демократы Шеррод Браун, Ричард Блюменталь, Эми Клобучар, Бен Кардин, Боб Кейси, Крис Мерфи и республиканцы Линдси Грэм, Джони Эрнст Джон Барроссо и Марко Рубио.

США Украина

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