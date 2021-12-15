Президент Украины призвал Запад к превентивным санкциям против России

По мнению Зеленского, это позволит предотвратить эскалацию в Донбассе

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза к применению упреждающей санкционной политики по отношению к России до наступления возможной эскалации в Донбассе.

"Некоторые лидеры предлагают формат реагирования на вероятную эскалацию после эскалации со стороны России. И применить мощную санкционную политику. Мы смогли пояснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика "после" уже никого, честно говоря, не интересует. Мы за мощную санкционную политику до эскалации, и тогда вероятной эскалации может не быть. Такие отношения, упреждающие опасные шаги, смогут остановить конфликт на востоке нашей страны, который происходит уже восемь лет", - заявил Зеленский во время общения с журналистами на саммите Восточного партнерства.

При этом президент Украины заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией.

"Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией относительно урегулирования этого процесса (конфликта в Донбассе - ИФ). Мы об этом говорим открыто и уже не первый раз. Необходимо такое же желание - остановить войну - и со стороны РФ", - сказал Зеленский.

Зеленский также заявил, что очередная встреча в Нормандском формате не должна быть "саммитом ради саммита".

"Что касается Нормандской встречи - это не должен быть "саммит ради саммита" или "встреча ради встречи", тем более, что речь идет о ситуации с безопасностью в нашем государстве. Тем более, что мы хотим урегулировать несколько важных вопросов. Одни из самых важных там вопросов - открытие КПВВ. Я не хочу сейчас говорить об участках разминирования и т.д. Это также важные, но технические вопросы. Это должны довести лидеры Нормандского формата до России. И результатом должна быть встреча в Нормандском формате, если Россия заинтересована в решении этого вопроса", - заявил президент Украины.

Ранее Зеленский выразил желание, чтобы США играли не "эпизодическую", а "одну из главных ролей" в урегулировании конфликта в Донбассе.