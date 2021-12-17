Киев пригрозил Польше арбитражем за сокращение разрешений на автоперевозки

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Украина планирует подать на Польшу в арбитраж, в случае отказа польской стороны урегулировать ситуацию с сокращением выдаваемых Варшавой международных разрешений на автоперевозки.

Украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, выступая в парламенте во время "часа вопросов к правительству", сообщил, что Киев работает с Еврокомиссией, с европейскими и польскими коллегами и готов пойти на любые меры, чтобы решить этот вопрос.

Он подчеркнул, что за последние пять-шесть лет товарооборот между Польшей и Украиной вырос в два раза, при этом количество польских авторазрешений сократилось на 40 тыс. в год.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, говоря об этой проблеме, подтвердил, что следующий шаг со стороны Киева - обращение в арбитраж по поводу невыполнения соответствующего пункта соглашения об ассоциации Украины с ЕС одной из стран.