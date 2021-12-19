Al Arabiya сообщил о ракетном ударе по "зеленой зоне" в Багдаде

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - "Зеленая зона" в Багдаде, где располагаются дипломатические представительства США и других стран, подверглась ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, сообщает корреспондент телеканала Al Arabiya.

По его данным, в американском посольстве в Ираке раздаются звуки сирены, там была активирована система защиты.

Корреспондент добавил, что удар был нанесен с улицы Палестин (Фаластин) в восточной части Багдада.

Посольство США в Багдаде пока не сообщало об атаке.