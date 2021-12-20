Выросло число жертв, упавших с сорванного ветром батута в Тасмании
Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Девонпорте в Тасмании умер шестой школьник, пострадавший в аварии с батутом, который сорвало ветром и подняло на десять метров. Как сообщает ВВС News, 11-летнего мальчика решили отключить от систем жизнеобеспечения.
Еще два ребенка остаются в больнице, врачи оценивают их состояние как критическое.
Трагедия произошла на прошлой неделе на площадке, где устроили школьную ярмарку. На площадке было около сорока детей и взрослые, когда внезапный порыв ветра подхватил батут в виде замка и поднял в воздух. На батуте в тот момент было девять школьников. Они упали на землю. Четверо погибли на месте. Еще один умер в тот же день в больнице. Трое были в критическом состоянии. Один ребенок был вскоре выписан из больницы.
Погибли две девочки и четыре мальчика, двум мальчикам было по 11 лет, остальным детям - по 12.
Случившееся потрясло Девенпорт и всю Австралию.
Four #children #dead and five seriously injured after #bouncy #castle blown into air at #Australian #school— NEWS-ONE (@NEWSONE14898745) December 16, 2021
Several children fell from a height of about 10m after strong winds lifted the structure at #hillcrest #primary #School in #Devonport, #Tasmania. pic.twitter.com/Km4QldPqBw
Полиция расследует случившееся. Комиссар полиции Тасмании Даррен Хайн заявил 19 декабря, что следствие не будет торопиться, но при этом понимает, что общественность ждет разъяснений.