Швейцария ввела санкции в отношении ряда белорусских структур и физлиц

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии объявили о введении санкций в отношении 17 физических лиц и девяти организаций, имеющих отношение к Белоруссии. Об этом говорится в пресс-релизе Государственного секретариата по экономике Швейцарии.

Под санкции попали белорусская авиакомпания "Белавиа", государственное предприятие "ЦЕНТРКУРОРТ", ООО "Оскартур", гостиница "Планета", Отдельная служба активных мероприятий (спецподразделение пограничных войск Белоруссии), "Гродно Азот", "Белоруснефть", "Белшина", отель "Минск".

Кроме того, в "черные списки" внесены сирийская авиакомпания Cham Wings и паспортно-визовая служба VIP Grub, расположенная в Стамбуле.

Санкции также вводятся в отношении председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолия Лаппо и пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.