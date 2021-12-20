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Швейцария ввела санкции в отношении ряда белорусских структур и физлиц

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии объявили о введении санкций в отношении 17 физических лиц и девяти организаций, имеющих отношение к Белоруссии. Об этом говорится в пресс-релизе Государственного секретариата по экономике Швейцарии.

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Под санкции попали белорусская авиакомпания "Белавиа", государственное предприятие "ЦЕНТРКУРОРТ", ООО "Оскартур", гостиница "Планета", Отдельная служба активных мероприятий (спецподразделение пограничных войск Белоруссии), "Гродно Азот", "Белоруснефть", "Белшина", отель "Минск".

Кроме того, в "черные списки" внесены сирийская авиакомпания Cham Wings и паспортно-визовая служба VIP Grub, расположенная в Стамбуле.

Санкции также вводятся в отношении председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолия Лаппо и пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

Миграционный кризис на границе Белоруссии

В последние месяцы Польша, Литва и Латвия столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих попасть в Евросоюз через белорусскую границу. Напряженность на границе Белоруссии и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".

В итоге в начале декабря Европейский совет принял решение о введении санкций против еще 17 человек и 11 организаций из-за кризисной ситуации в Белоруссии. В частности, под санкциями оказались белорусская авиакомпания "Белавиа" и сирийская "Cham Wings".

После утверждения этого пятого пакета санкций ЕС в отношении Белоруссии в "черных списках" стали числиться 183 человека и 26 организаций из этой страны.

Швейцария Белоруссия

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