Число жертв тайфуна "Рай" на Филиппинах возросло до 375 человек

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Число погибших на Филиппинах после обрушившегося на центральные и южные провинции страны тайфуна "Рай" возросло до 375 человек. Об этом сообщило агентство Assosiated Press со ссылкой на информацию местной полиции.

Согласно ее данным, по меньшей мере 375 человек погибли, 56 - числятся пропавшими и около 500 - получили различные травмы. Число жертв может еще вырасти, так как многие населенные пункты пока находятся вне зоны досягаемости и точных данных оттуда не поступало.

В настоящее время ведутся масштабные работы по очистке территорий и поиску пропавших.

Супертайфун "Рай" обрушился на Филиппины 16 декабря. Скорость порывов ветра достигала 195 км/ч. На пути движения тайфуна находилось около 10 тыс. поселений.