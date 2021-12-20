Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На белорусских дипломатов напали у посольства в Лондоне

Одному из сотрудников посольства сломали нос и зуб

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В воскресенье на белорусское посольство в Лондоне было совершено нападение, один дипломат пострадал, сообщается в понедельник на сайте МИД Белоруссии.

"Вечером 19 декабря совершено нападение на посольство Белоруссии в Лондоне. Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

У пострадавшего сотрудника МИДа диагностировали "перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба".

Отмечается, что нападавшие попытались скрыться, но часть из них была задержана дипломатической полицией Лондона. "Установлено, что лица предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку "Надзея", - отметили в МИД.

Там добавили, что в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием провести тщательное расследование инцидента.

Белоруссия Великобритания Лондон

Новости

Число жертв тайфуна "Рай" на Филиппинах возросло до 375 человек

Число жертв тайфуна "Рай" на Филиппинах возросло до 375 человек

Экономический форум в Давосе перенесли на лето из-за "омикрона"

Экономический форум в Давосе перенесли на лето из-за "омикрона"
Пандемия коронавируса

В Бельгии одобрена вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет

В Бельгии одобрена вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет

Литва посетовала, что ее соседи хотят перетянуть транзит удобрений "Беларуськалия"

Сын Бабарико стал подозреваемым по новому уголовному делу

Сын Бабарико стал подозреваемым по новому уголовному делу

В Белоруссии назвали сроки создания объединенного с РФ энергорынка

Пандемия коронавируса

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 274,6 млн человек

В Киргизии прекращено уголовное преследование экс-президента Акаева

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 декабря

Корабль "Союз МС-20" с японскими туристами на борту успешно приземлился в Казахстане

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });