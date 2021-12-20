На белорусских дипломатов напали у посольства в Лондоне

Одному из сотрудников посольства сломали нос и зуб

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В воскресенье на белорусское посольство в Лондоне было совершено нападение, один дипломат пострадал, сообщается в понедельник на сайте МИД Белоруссии.

"Вечером 19 декабря совершено нападение на посольство Белоруссии в Лондоне. Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

У пострадавшего сотрудника МИДа диагностировали "перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба".

Отмечается, что нападавшие попытались скрыться, но часть из них была задержана дипломатической полицией Лондона. "Установлено, что лица предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку "Надзея", - отметили в МИД.

Там добавили, что в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием провести тщательное расследование инцидента.