Три топ-менеджера Ferrari покинут компанию из-за реорганизации

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV изменит организационную структуру с 10 января следующего года, в рамках этих изменений компанию покинут три топ-менеджера.

В отставку уйдут главный технологический директор Майкл Ляйтер, отвечающий за диверсификацию бренда Никола Боари и главный директор по производству Винченцо Регаццони, сообщается в пресс-релизе компании.

Детали реорганизации пока не разглашаются и будут обнародованы позднее в январе.

Акции Ferrari в понедельник дешевеют на 2,7% на торгах в Милане. С начала года капитализация компании выросла на 17% до 56,26 млрд евро.