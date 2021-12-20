Минский суд признал материалы соцсетей Цепкало и Латушко экстремистскими

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Суд Центрального района Минска признал телеграм-каналы и соцсети экс-претендента в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и члена Координационного совета оппозиции Павла Латушко экстремистскими материалами.

Речь идет о telegram-канале "Валерий Цепкало", telegram-чате "Валерий Цепкало обсуждение" и аналоге на видеохостинге YouTube. А также о telegram-канале "Павел Латушка", telegram-чате "Павел Латушка - Чат" и аналогах в социальных сетях и видеохостинге YouTube.

Все они признаны экстремистскими материалами, отмечается в телеграм-канале главного управления борьбы с оргпреступностью и коррупцией.

Хранение экстремистских материалов, как и подписка на telegram-каналы и чаты, признанные экстремистскими, преследуется по закону, напомнили в управлении.

Дело Валерия Цепкало

Цепкало выдвинулся на президентские выборы весной 2020 года. Инициативная группа по его выдвижению собрала больше 200 тыс. подписей в его поддержку. Центризбирком Белоруссии признал достоверными меньше 80 тыс. подписей, и 14 июля ему было отказано в регистрации кандидатом в президенты.

24 июля Цепкало приехал в Россию, откуда потом перебрался в Польшу. Он говорил, что собирается вернуться в Белоруссию, но так и не вернулся. В августе стало известно, что на родине на него завели уголовное дело о взяточничестве.