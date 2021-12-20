NASA завершило собственное расследование инцидента с двигателями модуля "Наука"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - NASA и "Роскосмос" сравнят выводы собственных расследований инцидента с нештатным включением двигателей модуля "Наука", сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

"Новой информации нет, мы продолжаем работать с российскими коллегами. Со своей стороны мы провели расследование, следующий шаг - сесть с "Роскосмосом" за один стол и сравнить то, что мы обнаружили (...) Мы покажем им наше понимание того, что произошло, и они дадут свои комментарии по нашему расследованию, мы сядем за стол и извлечём из этого уроки для будущих программ", - сказал Монтальбано.

29 июля после стыковки модуля произошло нештатное включение двигателей "Науки", из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

Как позднее сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, причиной инцидента стала ошибка персонала. Официальный журнал госкорпорации, "Русский космос", сообщал, что проблема была вызвана тем, что персонал забыл "усыпить" модуль, выключив систему стыковки.

Руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что причиной инцидента стал "кратковременный сбой программного обеспечения".

В свою очередь исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев пояснил, что причиной стало нештатное срабатывание системы управления модуля. "Модуль, видимо, сам не мог поверить, что он уже состыковался, поэтому, когда приводили в исходное систему управления модуля, то система управления решила, что она еще в свободном полете, не понимала, что происходит, сработал алгоритм безопасности, включающий двигатели на отвод", - сказал Крикалев.

"Такого, конечно, не должно было случиться, в причинах разбирается комиссия", - добавил он.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

Модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет обеспечивать возможность реализации программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы, и в том числе развитие и наращивание ресурсов российского сегмента МКС.