Южная Корея заявила, что следит за проходящими военными учениями КНДР

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Военные Северной Кореи проводят зимние военные учения, Южная Корея внимательно следит за ними, сообщает во вторник "Ренхап".

"Мы считаем, что военные Северной Кореи в настоящее время проводят зимние учения ", - заявил журналистам представитель Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея Ким Чжун Нак.

"Мы внимательно следим за соответствующей деятельностью, поддерживая тесное сотрудничество между разведывательными органами Южной Кореи и США", - добавил он.

Отмечается, что Пхеньян традиционно начинает регулярную военную подготовку в декабре, которая продолжается до начала весны.