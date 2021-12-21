Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Южная Корея заявила, что следит за проходящими военными учениями КНДР

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Военные Северной Кореи проводят зимние военные учения, Южная Корея внимательно следит за ними, сообщает во вторник "Ренхап".

"Мы считаем, что военные Северной Кореи в настоящее время проводят зимние учения ", - заявил журналистам представитель Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея Ким Чжун Нак.

"Мы внимательно следим за соответствующей деятельностью, поддерживая тесное сотрудничество между разведывательными органами Южной Кореи и США", - добавил он.

Отмечается, что Пхеньян традиционно начинает регулярную военную подготовку в декабре, которая продолжается до начала весны.

Южная Корея КНДР

Новости по теме

Новости

В Австралии не будут вводить новые ограничения из-за роста случаев COVID

Пандемия коронавируса

Тест на COVID президента США Байдена дал отрицательный результат

Тест на COVID президента США Байдена дал отрицательный результат

США и Великобритания направили специалистов по кибербезопасности на Украину

Пандемия коронавируса

Вариант COVID-19 "омикрон" стал преобладающим в США

Вариант COVID-19 "омикрон" стал преобладающим в США

Дональд Трамп подал в суд на генерального прокурора штата Нью-Йорк

Дональд Трамп подал в суд на генерального прокурора штата Нью-Йорк

Премьер Украины назвал уведомление о подозрении Порошенко абсолютно законной мерой

Пандемия коронавируса

Европейская комиссия разрешила пятую в ЕС вакцину против COVID-19

Европейская комиссия разрешила пятую в ЕС вакцину против COVID-19

В США пяти россиянам предъявили обвинения во взломе данных о компаниях

Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ подтвердил, что "омикрон" распространяется быстрее "дельты"

Глава ВОЗ подтвердил, что "омикрон" распространяется быстрее "дельты"

Русское искусство принесло аукционному дому Christie's в 2021 году 17 млн фунтов

Русское искусство принесло аукционному дому Christie’s в 2021 году 17 млн фунтов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });