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КНДР и Южная Корея "принципиально" согласны объявить об окончании Корейской войны

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в понедельник, что Соединенные Штаты, Китай, КНДР и Республика Корея "принципиально" согласны объявить об официальном окончании Корейской войны 1950-53 годов, передает BBC News.

По словам Мун Чжэ Ина, переговоры еще не начались из-за предварительного условия Северной Кореи: Пхеньян согласен сесть за стол переговоров, если США откажутся от своей "враждебной политики" в отношении КНДР.

"Из-за этого мы не можем сесть для обсуждения или переговоров по декларации... мы надеемся, что переговоры будут начаты", - сказал Мун Чжэ Ин.

В сентябре заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян готов к конструктивному диалогу с Сеулом относительно декларации об официальном завершении Корейской войны.

Корейская война между КНДР и Республикой Корея велась с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года и закончилась перемирием. Между странами не был заключен мирный договор, и формально Северная и Южная Кореи до сих пор находятся в состоянии войны.

КНДР Южная Корея Мун Чжэ Ин

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