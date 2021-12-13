КНДР и Южная Корея "принципиально" согласны объявить об окончании Корейской войны
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил в понедельник, что Соединенные Штаты, Китай, КНДР и Республика Корея "принципиально" согласны объявить об официальном окончании Корейской войны 1950-53 годов, передает BBC News.
По словам Мун Чжэ Ина, переговоры еще не начались из-за предварительного условия Северной Кореи: Пхеньян согласен сесть за стол переговоров, если США откажутся от своей "враждебной политики" в отношении КНДР.
"Из-за этого мы не можем сесть для обсуждения или переговоров по декларации... мы надеемся, что переговоры будут начаты", - сказал Мун Чжэ Ин.
В сентябре заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян готов к конструктивному диалогу с Сеулом относительно декларации об официальном завершении Корейской войны.
Корейская война между КНДР и Республикой Корея велась с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года и закончилась перемирием. Между странами не был заключен мирный договор, и формально Северная и Южная Кореи до сих пор находятся в состоянии войны.