В китайском Сиане из-за вспышки COVID начали масштабное тестирование населения

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Власти китайского города Сиань (провинция Шэньси) во вторник начали тестировать на коронавирус миллионы его жителей в связи с угрозой более масштабного распространения COVID-19 в преддверии сезона праздничных поездок, передают западные СМИ.

По данным прессы, в Сиане, где проживают около 13 млн человек, во вторник выявили 42 новых случая коронавируса. Таким образом, согласно данным провинциальной комиссии здравоохранения, за декабрь количество диагностированных заражений возросло с 9 до 91.

Более того, как отмечают СМИ, в городе закрыли школы и крупные развлекательные учреждения. Власти призывают жителей избегать крупных скоплений людей.

Ранее администрация знаменитого местного музея "Терракотовой армии" сообщила, что он останется закрыт с минувшего воскресенья "в связи с необходимостью работ по профилактике эпидемий".

СМИ подчеркивают, что в последние недели в Сиане не только зафиксировали распространение COVID-19, но и выявили несколько случаев заражения геморрагической лихорадкой - острым лихорадочным вирусным заболеванием, которое может разноситься грызунами. Местные власти призвали население города не паниковать по поводу этой болезни, заявив, что еео легко предотвратить с помощью вакцинации.

Перед Олимпиадой, китайским новым годом и массовыми поездками

Власти Китая сейчас нацелены на локализацию вспышек COVID-19 в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине. По китайскому календарю Новый год наступит 1 февраля 2022 года. Официальные праздники и выходные в стране - с 31 января по 6 февраля 2022 года. Таким образом, начало Олимпиады 4 февраля 2022 года приходится как раз на разгар новогодних выходных.

Также власти опасаются ускорения темпов распространения вируса в связи с "новогодней миграцией", которая длится 40 дней в связи с новогодними праздниками по лунному календарю. Этот период наступает за 15 дней до новогодней ночи и завершается через 25 дней после нее. Как отмечается, до пандемии сезон длинных праздников часто описывали как самую крупную ежегодную миграцию в мире, поскольку в родные города возвращались сотни миллионов китайских рабочих мигрантов.

Ситуация с коронавирусом в Китае

СМИ отмечают, что в Китае, где в конце 2019 года впервые выявили COVID-19, по сравнению с другими странами мира выявляют небольшое число заражений. Так, ежесуточно в Китае регистрируют менее ста новых заразившихся. Власти страны преследуют политику "абсолютной нетерпимости" к COVID-19, вводя строгие ограничение на границе, локдауны и длительные карантины. Сейчас в стране фиксируют вспышки коронавируса на местном уровне в нескольких городах, включая промышленные центры на востоке и юге страны.

Всего в материковом Китае за время пандемии зафиксировали около 100,4 тыс. заражений коронавирусом, более 4,6 тыс. инфицированных скончались. При этом в стране зафиксировали более 94 тыс. случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.