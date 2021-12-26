В китайском Сиане выявили 155 новых внутренних случаев заражения COVID-19

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Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В городе Сиане китайской провинции Шэньси в минувшую субботу было выявлено 155 новых случаев заражения COVID-19 из 158, относящихся к категории внутренних, а не ввезенных из-за рубежа, сообщил в воскресенье Госкомитет здравоохранения КНР.

"Распространение инфекции, несмотря на жесткие меры локдауна, идет в городе по нарастающей: в четверг было зафиксировано 49 новых случаев, в пятницу - 75", - говорится в сообщении.

По информации Госкомитета, для предотвращения распространения коронавируса отменены все внутренние авиарейсы из Сианя, ограничено движение поездов и междугороднего автотранспорта. Власти требуют от жителей не покидать дома, за исключением неотложных случаев. Посещать магазины для приобретения продуктов и товаров первой необходимости разрешено только одному человеку в семье один раз в два дня.

В сообщениях не говорится о том, какой штамм зафиксирован в Сиане. Пока известно о выявлении в стране семи случаев заражения штаммом "омикрон", который активно распространяется в мире. Четыре случая подтверждены в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун), два - в городе Чанша (провинция Хунань) и один - городе центрального подчинения Тяньцзине.

Центральная комиссия по проверке дисциплины сообщила, что 26 чиновников в Сиане были привлечены к ответственности за плохую работу в сфере профилактики и борьбы с COVID-19.

Китайские власти озабочены распространением инфекции внутри страны в связи с приближающимися зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые запланированы на 4 - 20 февраля 2022 года.

Всего в Китае за время пандемии выявлено свыше 101 тысячи случаев заражения коронавирусом и 4636 летальных исходов, в 2021 году умер один человек.