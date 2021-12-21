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Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 275,5 млн

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника выросло до 275 472 519, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 361 463 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

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Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 51 172 782 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 807 952.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 752 164, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 478 007 человек.

На третьем месте находится Бразилия, где коронавирусом заразились 22 215 856 человек, из них умерли 617 873.

Портал Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 689,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 483 человека, в Индии - 341, в Бразилии - 2 877.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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В Бельгии продолжаются протесты против ограничений в связи с пандемией коронавируса
Хроника 09 января 2020 года – 21 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

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