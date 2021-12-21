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В НАТО и ЕС нет согласия о том, как вести переговоры с РФ по гарантиям безопасности

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - НАТО и ЕС пока не определились, каким образом и в каком составе можно вести с Москвой переговоры по поводу ее инициатив в сфере европейской безопасности, сообщила во вторник газета The Financial Times со ссылкой на представителей властей стран Запада.

"Официальные лица говорили The Financial Times, что консенсуса по поводу того, как вести переговоры и кто в них будет участвовать, нет", - говорится в публикации.

"Проблема здесь состоит в том, что, если вы просто скажете "нет" на требования Москвы, тогда у вас не будет пространства для диалога", - сказал неназванный высокопоставленный представитель НАТО.

Он добавил, что в данный момент в НАТО и ЕС обсуждают то, как ответить на предложения России.

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FT напоминает, что официальные лица стран Запада отвергли почти все предложения РФ, называя их не заслуживающими доверия и противоречащими договорам эпохи после холодной войны, которые гарантировали суверенным государствам право самим выбирать путь. В то же время, пишет газета, оборонные ведомства западных стран хотят избежать прямого отказа от предложений РФ в стремлении найти области взаимного согласия и снизить напряженность в ситуации вокруг Украины.

Однако западные дипломаты не хотят, чтобы РФ устанавливала условия взаимодействия по этим вопросам, и обсуждения могут начаться, лишь когда США и НАТО согласуют свои предложения для Москвы. Для достижения результатов может быть необходим более узкий формат переговоров, чем на площадках Совета Россия-НАТО или ОБСЕ.

"Но с учетом отказа альянса (НАТО - ИФ) от любых уступок, которые повлияли бы на безопасность его членов и на суверенитет Украины, как говорят официальные лица, будет сложно найти области, где возможны детальные дискуссии", - пишет газета.

МИД России в минувшую пятницу опубликовал российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Он состоит из девяти статей и предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков тогда заявил, что запуск переговорного процесса по гарантиям безопасности между Россией, США и НАТО не терпит отлагательств.

НАТО ЕС Россия

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