Шойгу заявил о развертывании Штатами системы ПРО в Тихом океане

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - США ведут развертывание тихоокеанского сегмента глобальной системы противоракетной обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продолжается развертывание тихоокеанского сегмента американской системы глобальной ПРО", - сказал Шойгу во вторник на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ.

Министр сообщил, что в Польше создается инфраструктура для размещения бронетанковой бригады США, завершается создание противоракетного комплекса "Иджис Эшор". "В Румынии на подобном объекте ПРО уже несется боевое дежурство", - сказал глава Минобороны.

Он сообщил, что "сформирована "многосферная" бригада, на вооружении которой планируется иметь различные системы ударного ракетного оружия".

"Для проведения операций и контроля океанских коммуникаций в Северной Атлантике и Арктике в Норфолке создано объединенное командование ОВС НАТО", - сказал Шойгу.