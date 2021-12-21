Родственникам погибших в катастрофе МН17 предлагается выплатить по 40 тыс. евро

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Обвинение в судебном процессе по делу о сбитом на востоке Украины "Бинге" рейса МН17 считает, что сумма, которая должна быть выплачена каждому, у кого в этой катастрофе погиб родной и близкий человек, должна составить 40 тысяч евро.

"Супругу, официально зарегистрированному партнеру погибшего и близкому партнеру, который жил вместе (с погибшим - ИФ), детям, родителям, опекунам сумма компенсации должна составить 40 тыс. евро", - заявила генеральный прокурор Биргит ван Руссел, выступая с обвинительным заключением в судебном процессе, который проходит в Схипхоле.

Второй категории, к которой относятся дети и родители, которые не жили вместе с погибшим, должно быть выплачено по 35 тысяч евро, а третьей категории, к которой относятся братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, племянники и семьи супругов, которые проживали с погибшим - 30 тыс. евро.

"Эта сумма применяется к каждому, кто потерял близкого... В случае, если родные потеряли нескольких близких, может быть разрешено умножение этой суммы (на количество погибших)", - добавила генпрокурор.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Ранее прокуратура Нидерландов заявила самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", признаков использования другого оружия в ходе расследования не выявлено.