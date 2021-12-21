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Первое в истории SMS-сообщение ушло с молотка во Франции за 107 тыс. евро

Первое в истории SMS-сообщение ушло с молотка во Франции за 107 тыс. евро
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Цифровую копию первого в истории отправленного SMS-сообщения продали на аукционе близ Парижа за 107 тыс. евро, сообщает во вторник французская газета Le Monde.

Речь идет о сообщении "С Рождеством" ("Merry Christmas"), отправленном по сети Vodafone 3 декабря 1992 года. Этот текст отправил с компьютера специалист по информатике из Vodafone Нил Папуорс. Получил SMS-сообщение на беспроводной телефон его коллега Ричард Джарвис.

Торги организовал аукционный дом Aguttes. Покупатель пожелал остаться неизвестным. Он стал обладателем цифровой копии сообщения - NFT-токена.

В Vodafone сообщали, что передадут полученную от продажи сумму Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Vodafone Франция

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