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Госсекретарь США пообещал Литве поддержку в противостоянии давлению Китая

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните заявил, что Вашингтон поддержит Вильнюс в ситуации с давлением Китая, сообщает представитель Госдепа Нед Прайс.

"Госсекретарь Блинкен отметил вызывающие тревогу сообщения о том, что таможенные органы Китайской Народной Республики (КНР) не оформляют литовские грузы или грузы с литовскими компонентами, а также отклоняют заявки на импорт из Литвы. Госсекретарь подчеркнул, что такие меры (...) представляют собой форму экономического принуждения", - говорится в сообщении Госдепартамента.

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул поддержку США Литве перед лицом этих действий и подтвердил обязательство США работать со странами-единомышленниками, чтобы противостоять принудительному дипломатическому и экономическому поведению КНР", - отмечает внешнеполитическое ведомство США.

Кроме того, Блинкен и Шимоните подтвердили важность прочных оборонных и экономических отношений двух стран "для безопасности и процветания трансатлантического региона и всего мира".

Литва и Китай переживают кризис двусторонних отношений из-за решения Вильнюса наладить связи с Тайванем. Осенью в Вильнюсе открылось тайваньское представительство, после чего Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой. В частности, Пекин предложил назвать посольство Литвы офисом уполномоченного по делам. В ответ Литва отозвала из страны временного поверенного в делах посольства Аудру Чяпене для консультаций. Поскольку замещающего дипломата больше нет, посольство Литвы временно продолжает свою работу удаленно и будет ждать, пока Пекин продлит аккредитацию дипломатов.

В начале декабря стало известно, что Литва исключена из электронной системы таможенного декларирования Китая, а это делает невозможным литовский экспорт в эту страну. Вильнюс попросил Брюссель вмешаться, чтобы снять проблему. Евросоюз 8 декабря вступился за Литву в ее конфликте с Китаем и напомнил Пекину, что Литва является членом ЕС и что Евросоюз "готов противостоять всем видам политического давления и принудительных мер, применяемых против любого государства-члена".

Возмущение Китая, по мнению экспертов, вызвало то, что Литва разрешила Тайваню использовать название острова в названии представительства. Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство. В других странах мира тайваньские миссии действуют от имени столицы - Тайбэя, следуя международной договоренности в отношении того, что такое название не противоречит политике "единого Китая".

США Литва Китай Тайвань

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