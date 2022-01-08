Торгпред США подтвердила поддержку Литвы в ее конфликте с Китаем

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Торговый представитель США Кэтрин Тай поддержала Литву и ЕС в условиях экономического давления со стороны Китая, говорится в сообщении американского торгового представительства о телефонном разговоре Тай с исполнительным вице-президентом Евросоюза Валдисом Домбровскисом.

"Тай подчеркнула важность сотрудничества с Европейским союзом и его государствами-членами для решения проблемы принудительного дипломатического и экономического давления", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе Тай высказалась в аналогичном ключе в телефонной беседе с с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Отношения Литвы и Китая обострились в результате открытия в Вильнюсе официального представительства Тайваня. Китай принял решение о понижении уровня дипотношений между двумя странами до уровня поверенных в делах.