Итальянский премьер скептически отнесся к новым санкциям против России

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Европейским странам для решения украинской проблемы следует стремиться к диалогу с Москвой. Об этом заявил премьер Италии Марио Драги на пресс-конференции в Риме.

А принятие против России жестких экономических санкций, затрагивающих, в частности, газ, может оказаться непростой задачей, добавил он.

"ЕС сейчас должен как можно активнее искать возможности для поддержания диалога с Путиным", - считает он. Драги подчеркнул, что с российской стороны желание диалога с Западом, судя по всему, есть. Он предположил, что такой диалог помог бы в снижении напряженности в районе границы РФ и Украины.

Говоря о возможных санкциях ЕС в случае нападения России на Украину, Драги отметил, что такие меры могут быть чересчур болезненными для самих европейцев.

"Мы должны спросить у самих себя, хотим ли вводить такие санкции, которые охватывали бы, в том числе, и газ. Нужно подумать, мы правда достаточно сильны, чтобы сделать это? Настал ли подходящий момент? Конечно же, нет", - сказал итальянский премьер.