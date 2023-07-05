В Казахстане принят закон о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" и сопутствующие поправки к нему, сообщила пресс-служба главы государства.

Закон прописывает механизмы создания и функционирования специальной зоны на территории бывшего Семипалатинского ядерного испытательного полигона. Создать такую зону со специальным правовым режимом Минэнерго Казахстана предложило в 2021 году, через 50 лет после официального закрытия полигона. По предварительным оценкам, в зону ядерной безопасности должны войти 6 тысяч кв. км Восточно-Казахстанской, 2,6 тысячи кв. км Павлодарской и 800 кв. км Карагандинской областей. Создание зоны предполагает решить ряд проблем бывшего испытательного ядерного полигона, земли которого можно было бы отдать под хозяйственные нужды.

Общая площадь полигона превышает 1,8 млн гектар. В ходе комплексных экологических исследований на его территории были выявлены участки сверхнормативного радиоактивного загрязнения и потенциального распространения радиоактивных веществ.

Закон предусматривает ограничение распространения радиоактивного загрязнения, реабилитацию территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности путем сбора, размещения и утилизации радиоактивных отходов на территории полигона, а также непрерывный мониторинг уровня радиоактивного загрязнения на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

В ходе работы над сопутствующим документом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности, экологии и электроэнергетики" были внесены поправки, уточняющие порядок перевода земель запаса в земли зоны ядерной безопасности.

Кроме того, внесены изменения по установлению запрета на совершение сделок землепользования на землях зоны ядерной безопасности. В целях установления специального правового режима на землях зоны ядерной безопасности в соответствии с налоговым, земельным и экологическими законодательством внесены соответствующие поправки в Кодекс о налогах и других обязательных платежах в бюджет.

На территории Казахстана с 1949-го по 1989 год действовал крупнейший в мире Семипалатинский испытательный полигон, где за 40-летний период было произведено около 500 испытаний ядерного оружия. Официально СИЯП был закрыт 29 августа 1991 года.