TikTok стал самым посещаемым доменом в 2021 году, обогнав Google

Фото: Rasit Aydogan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сервис обмена короткими видео TikTok в 2021 году стал самым посещаемым интернет-доменом в мире, опередив лидера прошлого года Google (входит в холдинг Alphabet Inc), по данным компании Cloudflare.

TikTok впервые вышел на первое место 17 февраля, а с 10 августа стабильно обгоняет Google по числу посещений в большинство дней, говорится в сообщении в блоге Cloudflare.

TikTok, принадлежащая китайской ByteDance Ltd., ранее сообщила, что число ежемесячно активных пользователей превысило миллиард.

Третье место в списке самых посещаемых доменов (включая сайты и приложения) уходящего года заняла соцсеть Facebook, четвертое – Microsoft, пятое – Apple. В десятке лидеров также присутствуют Amazon, Netflix, YouTube, Twitter и WhatsApp.