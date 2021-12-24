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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Лавров заявил о риске масштабного конфликта из-за втягивания Украины в НАТО

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Москве считают, что перспектива появления у границ России ударных военных комплексов и втягивание Киева в НАТО провоцирует серьезные военные риски, вплоть до масштабного конфликта в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Считаем, что, прежде всего, необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги "опекают" своих украинских протеже. Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", - сказал Лавров.

Его слова приводятся в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье" по случаю 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Россией и Боснией и Герцеговиной.

Украина НАТО Сергей Лавров

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