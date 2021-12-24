Правительство Японии одобрило рекордный военный бюджет в $47 млрд

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Кабинет министров Японии утвердил оборонный бюджет на 2022 финансовый год. Он достиг рекордного размера в 5,4 трлн иен ($47 млрд) , сообщает агентство Associated Press.

Увеличение японских оборонных расходов отмечается 10-й год подряд, и на этот раз рост составил 1,1%. При этом на научные исследования и разработки предусмотрено выделение рекордной суммы - $2,55 млрд, или на 38% больше, чем в прошлом году.

Проект оборонного бюджета еще должен получить одобрение в японском парламенте.

Между тем, по данным AP, бюджет предусматривает получение ВС Японии таких передовых систем как новейшие истребители, гиперзвуковые технологии, автономные беспилотные аппараты, управляемые искусственным интеллектом, для действий в воздухе и под водой.

Выделяются $870 млн на создание нового истребителя F-X, который должен прийти на смену устаревающим истребителям-бомбардировщикам F-2, и который станет первым разработанным Японией истребителем за последние 40 лет. Также $1,1 млрд предусмотрены на приобретение у США истребителей-бомбардировщиков F-35: четыре из них будут иметь возможность вертикального взлета для использования на двух японских вертолетоносцах.

AP отмечает, что Японии приходится иметь дело с более активной политикой КНР в регионе и угрозами со стороны КНДР. Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что в связи с этими вызовами Японии необходимо предусмотреть средства наносить возможные превентивные удары. Тем временем, указывает AP, различные организации по исследованию вооруженных сил различных стран помещают Японии в список из 10 государств с наивысшими оборонными расходами.

Накануне агентство "Киодо" сообщило со ссылкой на неназванные источники в японском правительстве, что военные Японии и США разработали проект плана совместных действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня. По данным источников, план предусматривает создание Корпусом морской пехоты США временной военной базы для наступательных действий на одном из островов японского архипелага Рюкю, простирающегося до Тайваня. Источники уточнили, что американские морские пехотинцы высадятся в этом районе, если экстренная ситуация вокруг Тайваня станет неизбежной, а Силы самообороны Японии будут оказывать американцам логистическую поддержку, поставлять амуницию и топливо.

В пятницу министр обороны Японии Нобуо Киси отказался комментировать эту информацию. Он уточнил, что, несмотря на наличие у Токио и Вашингтона планов на случай ЧС, он не вправе обсуждать их детали. Министр добавил, что американо-японское соглашения о дислокации иностранных сил в Японии разрешает США открыть новую базу на японской территории.

В декабре бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе выступления на конференции, организованной японским Институтом исследований национальной политики, заявил, что Япония и Соединенные Штаты не смогут оставаться в стороне, если силы КНР нападут на Тайвань.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Этот вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях США и Китая.