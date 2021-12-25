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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Два человека в Саудовской Аравии стали жертвами обстрела йеменских хуситов

Хуситы заявляют о двух погибших в результате авианалета саудовской коалиции

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Подданный Саудовской Аравии и гражданин Йемена погибли в результате обстрела йеменскими хуситами саудовского города Джизан, сообщили саудовские государственные СМИ со ссылками на данные арабской коалиции.

Еще семь жителей Джизана получили ранения, были повреждены 12 автомобилей и некоторые постройки.

Руководимая Эр-Риядом арабская коалиция предупредила, что готовится к масштабной военной операции "в рамках гуманитарного права".

Контролируемые хуситами йеменские СМИ сообщили, что авиация коалиции нанесла удар по провинции Йемена Эль-Махвит, в результате погибли женщина и ребенок.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Саудовская Аравия Йемен

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