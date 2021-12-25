Два человека в Саудовской Аравии стали жертвами обстрела йеменских хуситов
Хуситы заявляют о двух погибших в результате авианалета саудовской коалиции
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Подданный Саудовской Аравии и гражданин Йемена погибли в результате обстрела йеменскими хуситами саудовского города Джизан, сообщили саудовские государственные СМИ со ссылками на данные арабской коалиции.
Еще семь жителей Джизана получили ранения, были повреждены 12 автомобилей и некоторые постройки.
Руководимая Эр-Риядом арабская коалиция предупредила, что готовится к масштабной военной операции "в рамках гуманитарного права".
Контролируемые хуситами йеменские СМИ сообщили, что авиация коалиции нанесла удар по провинции Йемена Эль-Махвит, в результате погибли женщина и ребенок.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.