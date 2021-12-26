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Казахстан направил в Афганистан 155 тонн продовольствия и медикаментов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Казахстан в рамках гуманитарной помощи Афганистану отправил в эту страну партию продовольствия и медикаментов на $1,9 млн, сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции.

"Сегодня мы дополнительно привезли 1,5 тонны груза (медикаменты). Кроме этого из Казахстана уже выехал гуманитарный груз с продовольствием и медикаментами в объеме порядка 155 тонн или на сумму $1,9 млн. В ближайшее время он прибудет на территорию Афганистана", - заявил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

Казахстанская делегация во главе с Султановым с торгово-экономической миссией посетила Кабул. Во время переговоров с афганской стороной министр сообщил, что по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева выделена гуманитарная помощь Афганистану в виде 5 тысяч тонн муки.

Он также проинформировал представителей афганского правительства, что Казахстан всецело поддерживает и активно участвует в усилиях ООН по преодолению гуманитарного кризиса в Афганистане. Так, Всемирная продовольственная программа закупила 20 тысяч тонн казахстанской муки.

"Наша страна, как и многие международные партнеры, выражает надежду, что активная фаза межафганского конфликта завершена и пришло время для восстановления страны в постконфликтном периоде", - добавил Султанов.

Он также подчеркнул, что Казахстан придерживался и придерживается политики невмешательства во внутренние дела Афганистана.

"Мы традиционно выступаем за мирный, единый, независимый и процветающий Афганистан, свободный от терроризма и наркопреступности. Афганский народ вправе сам определить свое будущее во имя установления мира и дальнейшего развития, - заявил Султанов.

Казахстан Афганистан

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