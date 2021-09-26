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Главы МИД стран "Тюркского совета" обсудят ситуацию в Афганистане

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов 27-28 сентября примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (СМИД ССТГ) по Афганистану, которое состоится в Стамбуле, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Юсуп Кабулжанов.

"В ходе заседания планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности и дальнейшего развития регионального экономического сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане", - сказал собеседник агентства.

По его данным СМИД ССТГ также рассмотрит возможности для оказания помощи афганскому народу для предотвращения гуманитарного кризиса.

Узбекистан вступил в Совет сотрудничества тюркоязычных государств в 2019 году.

"Тюркский совет" был создан в 2009 году. Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция, наблюдателем - Венгрия.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств Афганистан

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