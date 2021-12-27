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Глава ВОЗ заявил, что мировое сообщество сможет положить конец пандемии в 2022 году

В 2022 году страны начнут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с пандемией

Глава ВОЗ заявил, что мировое сообщество сможет положить конец пандемии в 2022 году
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Мировое сообщество может положить конец пандемии коронавируса в следующем году, если действовать вместе, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

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"Необходимо, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели - вакцинации 70% населения мира. Важно, чтобы правительства продолжали применять целенаправленные меры в области здравоохранения и социального обеспечения, среди которых тестирование, секвенирование и предоставление информации о вариантах вируса, не опасаясь какого-либо порицания", - пишет гендиректор ВОЗ в статье, опубликованной в понедельник в газете "Известия".

ВОЗ и её партнёры помогают сделать вакцины, тесты и методы лечения доступными для людей, которые в них нуждаются, во всём мире.

"Сейчас, когда мы вступаем в третий год пандемии, я уверен, что это будет год, когда мы покончим с ней. Но это произойдёт, только если мы сделаем это вместе", - подчеркивает Гебрейесус.

По его словам, необходимо создать более надёжные системы обеспечения безопасности в области здравоохранения во всём мире.

"В 2022 году страны начнут обсуждать глобальное соглашение по борьбе с пандемией, которое поможет укрепить механизмы управления и финансирования, а также системы и инструменты, которые нужны миру для предупреждения эпидемий и пандемий, подготовки к ним, выявления и оперативного реагирования", - сообщил глава ВОЗ.

Ранее в докладе ВОЗ в минувшую пятницу сообщалось, что "омикрон" обнаружили уже в 110 странах. В организации заявили, что воздействие "омикрона" на уязвимые группы населения может быть значительным, особенно в странах с "низким охватом вакцинацией и коллективным иммунитетом". Согласно документу, по предварительным данным эпидемиологических исследований, "омикрон" обладает способностью преодолевать иммунную реакцию организма. Более того, существующие вакцины демонстрируют значительное снижение эффективности в отношении симптоматического заражения штаммом "омикрон", что не наблюдалось в случае с вариантом "дельта".

Хроника 09 января 2020 года – 27 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Тедрос Гебрейесус ВОЗ Коронавирус

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