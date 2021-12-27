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Президент Венесуэлы сообщил о предстоящем визите в Иран

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в воскресенье, что вскоре посетит Иран для заключения новых соглашений о сотрудничестве в области добычи нефти в условиях санкций США.

"Я очень скоро отправляюсь в Тегеран с визитом, который мне предложил президент (Ибрахим - ИФ) Раиси, чтобы мы встретились лично, провели беседы и подписали новые соглашения (...), чтобы ускорить процессы сотрудничества", - сказал Мадуро в интервью спутниковой телекомпании Al Mayadeen.

Мадуро отметил, что провел два телефонных разговора с президентом Ирана, добавив, что они договорились работать над новыми планами, не сообщая подробностей, но не назвал дату визита.

Правительство Мадуро получило из Ирана необходимое оборудование для своей нефтяной промышленности, взамен Тегеран получил сырую нефть и другие основные ресурсы. В интервью Мадуро заявил также, что в 2022 году Венесуэла будет стремиться активизировать сотрудничество с арабскими странами, добавив, что "нас любят в арабском мире, я знаю, что арабские правительства и народы любят Венесуэлу".

Венесуэла Николас Мадуро

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