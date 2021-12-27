В Нидерландах предлагают вакцинацию от COVID-19 в очках виртуальной реальности

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге предложил согражданам, которые боятся уколов, надевать очки виртуальной реальности перед прививкой от коронавируса.

По его словам, эта возможность появилась в государственных центрах вакцинации в Амстердаме и Роттердаме. Надев очки, люди расслабляются, и легко переносят инъекцию, объяснил министр в твиттере.

В видеосюжете, который выложил чиновник, показано, что во время вакцинации людям в очках показывают записи дикой природы, например, подводные съемки.

Пданным Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) страны на 19 декабря, обе дозы вакцины от коронавируса получили около 84% граждан старше 12 лет. С начала пандемии в Нидерландах выявили 3 065 010 случаев заражения COVID-19, умерли 20 716 заболевших.