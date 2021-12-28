В Пхеньяне открылся четвертый пленум ЦК ТПК

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Четвертый пленум ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва открылся в Пхеньяне, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На форуме "по поручению политбюро" председательствует генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын, говорится в сообщении.

Агентство информирует, что на пленуме будут рассмотрены вопросы реализации основных направлений политики в этом году и приняты решения по "стратегическим и тактическим задачам динамичного руководства борьбой партии и народа за вступление в новый период развития социалистического строительства".

О повестке дня и сроках работы партийного форума не сообщается.