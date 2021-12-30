В Кале при разгоне лагеря мигрантов пострадали 15 полицейских

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Кале около сотни мигрантов напали на полицейских, которые проводили операцию по ликвидации палаточного лагеря. Как пишет Le Figaro, травмы получили около полутора десятков полицейских и по меньшей мере трое мигрантов.

В лагере в зоне Transmarck проживало около 200 иностранцев, которые периодически пытались пробраться в грузовики, направляющиеся в Великобританию. Когда утром в лагерь пришли силовики, около ста мигрантов отказались уходить, проявили крайнюю агрессию и начали бросать в полицейских и жандармов камни, сообщили в префектуре Кале. По ее данным, 15 силовикам потребовалась медицинская помощь.

Полицейский источник издания France Bleu Nord сказал, что нападение на силовиков было небывало яростным и у мигрантов в палатках были припасены целые сумки с камнями. В ассоциации помощи беженцам l'Auberge des migrants журналистам сказали, что мигранты были разъярены тем, что их заставили выйти из палаток и начали демонтаж, не дав забрать вещи.

Присутствовавшая в лагере наблюдатель из сети Human Rights Observers сообщила, что полицейские применяли слезоточивый газ и травматическое оружие. По ее словам, госпитализация потребовалась по меньшей мере трем мигрантам, которые получили травмы.