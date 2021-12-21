Гуманитарная организация подала в суд на Францию и Британию за гибель людей в Ла-Манше

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Французская гуманитарная организация Utopia 56 подала в суд на морское управление Ла-Манша и Северного моря, Региональный оперативный центр наблюдения и спасения Гри-Нез в Па-де-Кале и британскую береговую охрану за неоказание помощи по меньшей мере 27 мигрантам в лодке, перевернувшейся в ноябре в водах пролива. Об этом сообщает France24.

Прокуратура Парижа заявила, что получила иск о непредумышленном убийстве за отказ помочь в трагическом опрокидывании в прошлом месяце лодки в Ла-Манше. Представители Utopia 56 заявили, что "намерены провести расследование, чтобы определить ответственность французских и британских спасательных служб за эту трагедию", добавив, что люди были брошены "несмотря на призывы к английским и французским спасательным службам".

Ранее 24 ноября у берегов Франции в проливе Па-де-Кале затонула лодка, перевозившая мигрантов в Великобританию через Ла-Манш.