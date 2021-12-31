США за год провели шесть космических запусков с российскими двигателями

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - США осуществили в 2021 году шесть пусков космических ракет с двигателями российского производства, сообщил "Роскосмос" в пятницу.

"В 2021 году двигатели РД-180 обеспечили четыре пуска американских ракет-носителей "Атлас-5", а РД-181 - два пуска американских ракет-носителей "Антарес", - говорится в сообщении госкорпорации, посвященном итогам работы НПО "Энергомаш" в 2021 году.

В "Роскосмосе" добавили, что жидкостные ракетные двигатели разработки и производства НПО "Энергомаш" за 12 месяцев 2021 года использовались в 24 из 25 российских космических орбитальных пусков на ракетах-носителях семейств "Союз-2", "Протон-М" и "Ангара".

"Все пуски - успешные. Итого в 30 пусках успешно отработали 130 двигателей разработки и производства НПО "Энергомаш", - отмечается в сообщении.

4 сентября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что у США достаточный запас российских ракетных двигателей РД-180, но они планируют продолжить закупки модели РД-181.

"Они купили все (РД-180 - ИФ), что они хотели. У них 29 двигателей лежит, проданных нами... Но мы же поставляем не только РД-180, мы же поставляем еще и РД-181. И США крайне заинтересованы в продолжении поставок", - сказал тогда Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

24 августа Рогозин сообщил "Интерфаксу", что переговоры по новому контракту на поставку двигателей в США идут конструктивно. "Решение правительства есть, все идёт в обычном рутинном режиме", - отметил он. "Они касаются, прежде всего, двигателей РД-181М, это экспортный вариант двигателя, который мы устанавливаем на "Ангару". Он применяется под ракету Antares, тут перспективы большие. Я думаю, что контракты будут продолжаться", - заявил тогда Рогозин.

Ранее правительство России поддержало переговоры о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства НПО "Энергомаш" американской компании. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано на портале правовой информации.

Сообщалось, что "Энергомаш" планировал в 2021 году передать в США не менее 10 ракетных двигателей РД-180/РД-181.

Как сообщал в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников, поставка двигателей в США приносит "Энергомашу" около трети выручки - порядка 10-12 млрд рублей в год.

Двигатели РД-180 используются United Launch Alliance в ракете-носителе Atlas-5. Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.