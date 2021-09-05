США прекратили закупки двигателей РД-180 у России

При этом Соединенные Штаты продолжают закупать РД-181

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - США закупили достаточно российских ракетных двигателей РД-180, но они планируют продолжить закупки модели РД-181, сообщил глава "Роскосомоса" Дмитрий Рогозин.

"Они купили все (РД-180 - ИФ), что они хотели. У них 29 двигателей лежит проданных нами... Но мы же поставляем не только РД-180, мы же поставляем еще и РД-181. И США крайне заинтересованы в продолжении поставок", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

24 августа Рогозин сообщил "Интерфаксу", что переговоры по новому контракту на поставку двигателей в США идут конструктивно. По его мнению, перспективы продолжения контрактов с США на двигатели РД-181М "большие".

Двигатели РД-180 используются United Launch Alliance в ракете-носителе Atlas-5, которая, по сообщению The Verge, будет выведена из эксплуатации после выполнения еще 29 пусков. Американской компании Orbital ATK поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

Ранее правительство России поддержало переговоры о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства НПО "Энергомаш" американской компании "Орбитал сайенсиз ЛЛС". Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано на портале правовой информации.

Заключение контакта, подчеркивается в документе, возможно в случае урегулирования вопросов, связанных с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, с Минобороны России и "Роскосмосом". Также американская компания должна принять меры по охране российских технологий и гарантировать, что ракеты-носители Antares с российскими двигателями не будут использоваться для запуска военных аппаратов.

В декабре прошлого года сообщалось, что "Энергомаш" планирует в 2021 году передать в США не менее десяти ракетных двигателей РД-180/РД-181.

Как говорил в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников, поставка двигателей в США приносит "Энергомашу" около трети выручки - порядка 10-12 млрд рублей в год.

Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от использования российских ракетных двигателей РД-180/РД-181. Однако, по мнению ряда конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.