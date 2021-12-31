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ESA поддерживает решение США о продлении эксплуатации МКС до 2030 года

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Европейское космическое агентство (ESA) поддерживает решение правительства США продлить соглашение об эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года и направит встречное предложение о работе станции странам-партнёрам, сообщил глава агентства Йозеф Ашбахер.

"Я приветствую эту новость, и я так же направлю всем странам-партнёрам Европейского космического агентства предложение о продлении (соглашения по использованию МКС) до 2030 года", - заявил глава ESA.

Он отметил, что ESA с удовольствием продолжит партнёрские отношения с NASA, "Роскосмосом", JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) и Канадским космическим агентством на МКС.

Ранее в пятницу глава NASA Билл Нельсон сообщил, что администрация Байдена одобрила продление соглашения об использовании МКС до 2030 года.

По его словам, продление соглашения до 2030 года в результате даст человечеству ещё одно продуктивное десятилетие в научной сфере и обеспечит новые возможности на низкой околоземной орбите, а также откроет новые коммерческие направления.

20 декабря руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано заявил, что руководители "Роскосмоса" и NASA Дмитрий Рогозин и Билл Нельсон хотят лично встретиться в Москве для проведения переговоров по продлению соглашения о работе МКС и подписанию соглашения о перекрестных полётах, дата будет определена позже.

3 декабря замглавы госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что визит главы NASA Нельсона в Москву ожидается в первой половине 2022 года. Он сообщил "Интерфаксу", что главы "Роскосмоса" и NASA на личной встрече в России обсудят возобновление перекрёстных полётов и дальнейшее сотрудничество по МКС.

ESA МКС

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