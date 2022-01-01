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Более 5 тыс. новых случаев СOVID-19 выявлено за сутки на Украине

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро субботы зафиксированы 5 026 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 6 073 человека, 190 умерли, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 31 декабря в Украине зафиксировано 5 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 262, медработников - 74); 52 166 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 15077 человек, вторую дозу - 36354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу - 552 человека. Также за прошедшие сутки госпитализированы 1 554 человека; летальных исходов - 190; выздоровели 6 073 человека", - говорится в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее выявили 7 029 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 декабря сообщалось о 5 930 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 29 декабря выявили 5 454 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 декабря выявили 2 248 новых случаев заболевания СOVID-19, 27 декабря выявили 1 864 новых случая заболевания СOVID-19, 26 декабря выявили 2 810 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 декабря выявили 5 276 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 декабря за сутки выявили 6 647 новых случаев заболевания СOVID-19, 23 декабря выявили 7 312 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 декабря выявили 6 363 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии на Украине заболели 3 672 675 человек; выздоровели 3 474 931 человек; летальных исходов - 96 089.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 713 311 человек, из них получили первую дозу - 14 713 309 человек, получили две дозы - 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу - 4 063 человека, бустерную дозу - 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

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