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Боррель посетит Украину 4-6 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января. Об этом объявила в понедельник Европейская внешнеполитическая служба.

"Его первая зарубежная поездка в этом году свидетельствует о решительной поддержке Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями", - сказано в опубликованном в Брюсселе коммюнике.

В документе сообщается, что глава дипломатии ЕС в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сначала посетит восток Украины и линию соприкосновения.

Затем Боррель отправится в Киев, где встретится с представителями украинских властей, отмечается в коммюнике.

ЕС Украина Жозеп Боррель

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