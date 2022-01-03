Боррель посетит Украину 4-6 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января. Об этом объявила в понедельник Европейская внешнеполитическая служба.

"Его первая зарубежная поездка в этом году свидетельствует о решительной поддержке Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями", - сказано в опубликованном в Брюсселе коммюнике.

В документе сообщается, что глава дипломатии ЕС в сопровождении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сначала посетит восток Украины и линию соприкосновения.

Затем Боррель отправится в Киев, где встретится с представителями украинских властей, отмечается в коммюнике.