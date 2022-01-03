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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Вене возобновились консультации в рамках восьмого раунда переговоров по СВПД

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - После перерыва на Новый год восьмой раунд переговоров по возвращению США и Ирана к обязательствам по СВПД возобновился в понедельник в Вене, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"После короткого новогоднего перерыва восьмой раунд венских переговоров продолжается сегодня в виде неформальных встреч", - написал он в твиттере.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" – пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия – заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) – ядерное соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии, с апреля по декабрь 2021 года, Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Восьмой раунд переговоров по СВПД длился с 27 по 30 декабря, а затем его участники взяли паузу на три дня.

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