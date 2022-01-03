Глава Национального собрания Франции ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Председатель нижней палаты французского парламента - Национального собрания - Ришар Ферран сдал положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию. Об этом написала в понедельник газета Le Figaro со ссылкой на официальное сообщение.

"Почувствовав с вечера (воскресенья) легкие симптомы, депутат от (партии) "Вперед, Республика!" из (департамента) Финистер немедленно отправился на самоизоляцию", - цитирует издание парламентское коммюнике о заражении Феррана.

Согласно документу, сделанный утром в понедельник тест показал положительный результат, поэтому Ферран, ранее полностью вакцинировавшийся, "останется на изоляции в соответствии с санитарными директивами".

Глава Национального собрания продолжает выполнять свои функции дистанционно, сообщили в парламентской палате, куда в этот день как раз поступил проект закона о "вакцинных пропусках".

Ранее в понедельник министр здравоохранения Франции Оливье Веран, готовясь защищать этот правительственный проект в парламенте, расценил его как меру сдерживания COVID-19. При этом он допустил, что во Франции ежедневно заражаются коронавирусной инфекцией около полумиллиона человек.

"Диагностируется уже более 200 тыс. случаев. Что, может быть, означает полмиллиона ежедневных заражений на самом деле. Такой уровень еще никогда не достигался", - заявил Веран в понедельник в интервью радио France Inter.