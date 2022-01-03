Неизвестный повалил кресты на русском кладбище в Израиле

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Акт вандализма совершен неизвестным на подворье Русской духовной миссии во имя праведной Тавифы в Яффе (Израиль): осквернено несколько могил кладбища, расположенного на территории русской церкви.

Как сообщил во вторник официальный сайт РПЦ, инцидент произошел 30 декабря. В дневное время молодой человек, закрывший лицо капюшоном и маской, проник на территорию подворья со стороны израильской школы, расположенной по соседству, и повалил, а затем разбил несколько мраморных крестов, стоявших на надгробиях. Действия вандала были зафиксированы камерой видеонаблюдения. Русская духовная миссия в Иерусалиме обратилась в полицию с требованием найти и наказать злоумышленника.

РПЦ отмечает, что нападки на христианские святыни совершаются в последнее время все чаще, и, "как показывает статистика, во всех случаях за ними стоят радикально настроенные представители иудейских религиозных общин".

Также сообщается, что подобные нападения происходят на подворье в Яффе уже не в первый раз. На другом известном русском участке – подворье во имя равноапостольной Марии Магдалины на берегу Галилейского озера – в течение 2021 года местные религиозные радикалы неоднократно нелегальным образом проникали на территорию монастыря, при этом ими было совершено несколько актов осквернения святых икон и крестов. Незаконные вторжения на территорию обители сопровождались не только словесными угрозами и актами вандализма по отношению к святыням, но и попытками применения физической силы против сестер монастыря. Эти случаи зафиксированы в обращениях Русской духовной миссии в полицию.

Неоднократные акты осквернения христианских святынь были отмечены и на подворье миссии во имя пророка Божия Илии в Хайфе, где неизвестные оставляли на стенах православной церкви "оскорбительные для христиан и откровенно сатанинские" надписи и знаки.

Наблюдая в течение последних лет рост религиозной нетерпимости к христианской общине со стороны местного населения, Иерусалимский патриарх Феофил III выступил с инициативой по привлечению внимания общественности и властей Израиля к вызовам христианскому присутствию в Святой Земле и попыткам нарушить здесь мирное сосуществование христиан, мусульман и иудеев, закрепленное в статус-кво. Инициатива была поддержана главами христианских Церквей Святой Земли, сообщает пресс-служба Русской духовной миссии.