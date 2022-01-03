Датский эксперт усмотрела в свойствах "омикрона" надежду на конец пандемии

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Особенности протекания COVID-19 при заражении штаммом "омикрон" позволяют выдвинуть версию, что волна распространения "омикрона" может стать последней за пандемию. Об этом заявила технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе.

"В то время как "омикрон" все еще способен создавать давление на нашу систему здравоохранения, все указывает на то, что он протекает мягче, чем вариант "дельта", - приводит ее слова издание The Guardian.

Она отметила, что риск госпитализации в случае заражения "омикроном" в два раза ниже, чем при инфицировании вариантом "дельта".

"Это может быть тем, что выведет нас из пандемии, поскольку ("омикрон" - ИФ) может вызвать последнюю волну коронавируса", - подытожила она.

The Guardian отмечает, что согласно датской статистике, из 93 человек, поступивших в больницы в конце декабря вследствие заражения "омикроном", менее чем пять получают интенсивную терапию.

Также Копенгагенский университет, SSI и датская статистическая служба провели в середине декабря обследование более 12 тыс. домохозяйств в Дании, выяснив, что "омикрон" в 2,7-3,7 раза более заразен для вакцинированных, чем "дельта", причем эффект достигается именно за счет возможности вируса преодолевать вакцинную защиту.

Согласно исследованию, получившие бустерные дозы вакцин люди реже передают коронавирус дальше, в независимости от его типа.

The Guardian отмечает, что в Дании полностью курс вакцинации прошли 78% населения, а примерно 48% получили третью бустерную дозу вакцин. Согласно данным статистического сайта Worldometers, к настоящему моменту в Дании с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились более 823 тыс. человек, свыше 3,2 тыс. заболевших скончались.