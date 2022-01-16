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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:23Заразились
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В Дании ослабили введенные из-за COVID-19 ограничения

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Власти Дании, несмотря на распространение в стране штамма коронавируса "омикрон", отменили ряд ограничений, введенных ранее для сдерживания вируса, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Так, кинотеатры, музеи и театры смогут вновь принимать посетителей.

Ограниченное число болельщиков снова допустят на соревнования, проходящие как в помещениях, так и на свежем воздухе. Гостей обязуют носить маски, а также предоставлять свидетельства - о вакцинации от COVID-19, перенесенной болезни или об отрицательном результате тестов на коронавирус.

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Планируется, что правительство продолжит смягчение ограничений 31 января.

Ранее на этой неделе глава Минздрава Дании Магнус Хойнике заверял, что правительство внимательно следит за ходом пандемии и не стало бы поддерживать решение об отмене ряда ограничений без четкой позиции по этому вопросу экспертов.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, в Дании с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились более 1 млн человек, свыше 3,4 тыс. заболевших скончались.

Хроника коронавируса. Январь.

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В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.
Дания Коронавирус

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