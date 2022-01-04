Силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили пять йеменских беспилотников

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии перехватила и уничтожила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных в направлении королевства, говорится во вторник в заявлении арабской коалиции против хуситов.

Атака хуситов, говорится в сообщении, была предпринята из столицы Йемена Саны. В понедельник коалиция представила видеозаписи уничтожения трех БПЛА на юге Саудовской Аравии.

Коалиция подтвердила, что она принимает все оперативные меры, необходимые для устранения источников угрозы и немедленного реагирования на них.

Боевые действия между коалицией и силами повстанцев за последние месяцы активизировались. Так, накануне авиация коалиции нанесла удары по четырем целям в йеменской столице Сане - по складам с беспилотниками и площадкам для пуска ракет, по версии коалиции. В свою очередь, повстанцы стали чаще наносить удары беспилотниками и ракетами по Саудовской Аравии и продолжают развивать наступление на стратегически важный город Мариб.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.