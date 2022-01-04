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Украина введет бустерную дозу вакцины против COVID для людей старше 60

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Украина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей старше 60. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

"Пожилые люди смогут получить бустерную дозу не менее чем через шесть месяцев после второй (прививки от COVID-19 - ИФ)", - сказал он. Независимо от того, какой вакциной они прививались, добавил Ляшко.

Преимущество будет отдаваться м-РНК-вакцинам - Moderna или Comirnaty/Pfizer. Так, если первые две прививки были сделаны вакциной CoronaVac, то бустерную дозу рекомендуется проводить вакциной Comirnaty/Pfizer. В отсутствие м-РНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной, согласно разрешенным в Украине схемам.

После получения бустерной дозы действие COVID-сертификата будет продлено.

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