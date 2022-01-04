ЕС выделит Молдавии макрофинансовую помощь на 150 млн евро

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила об утверждении предложения по очередной макрофинансовой помощи Молдавии в размере до 150 млн евро, в том числе 30 млн - в виде субсидий и 120 млн - в качестве среднесрочного займа "на благоприятных финансовых условиях".

"Европейская комиссия остается солидарной с населением Молдавии в эти особенно трудные времена", - заявил в связи с данным решением о финансировании член ЕК по экономике Паоло Джентилони.

При этом он указал на то, что как и обычно, финансовая помощь обусловлена тем, что Молдавия примет меры по "решению некоторых наиболее срочных проблем, препятствующих ее экономическому развитию".

В Брюсселе уточняют, что новая макрофинансовая помощь является продолжением поддержки этой страны, в рамках которой ЕС уже выделил Кишиневу с 2017 года в общей сложности 160 млн евро.