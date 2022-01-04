Новым гендиректором Большого театра Белоруссии стала Екатерина Дулова
Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором Большого театра оперы и балета Белоруссии стала Екатерина Дулова, сообщили в эфире телеканала ОНТ.
Министр культуры республики Анатолий Маркевич 4 января представил коллективу театра нового генерального директора.
Дулова сменила на этой должности Вячеслава Гарбузова, который возглавлял Большой театр с мая 2021 года. Ранее она занимала должность ректора Белорусской государственной академии музыки. Она является доктором искусствоведения, профессором, входит в состав Конституционной комиссии.